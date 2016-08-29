黃光芹、周玉蔻互鬥 劉益甫出面挺她

《新聞面對面》中，黃光芹當面指控周玉蔻是政治變色龍，事後挨告。（記者溫于德翻攝）

2016-08-29 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕媒體人黃光芹上年代新聞《新聞面對面》，直接當面指控同是來賓的周玉蔻「長期接受別人餵養成為對方的伙伴關係」、「作假新聞去騙取通告」、「繼續招搖撞騙」、「甘願接受別人的餵養」、「政治打手」、「政治變色龍」、「是個剽竊大王」等，事後挨告；法院判黃需賠償周40萬元，全案仍可上訴。

黃光芹上週得知判決結果，也在臉書（FACEBOOK）重申「敗訴，不敗戰！」，自稱與黃光芹當過同事的媒體人劉益甫也出聲相挺，他同樣在臉書提到，「我打算出馬協助光芹打官司，我不認為司法沒有正義，難道公理真的喚不來？我就不信這個邪！」

本案上週五（26日）下午5時判決，判決書今（29）天上午提供。判決書指出，黃的言論足以貶損周的人格、地位，因此判她須賠；但法官也說，周提起損害賠償之訴，要求200萬賠償，金額過高，應酌減成40萬為當。

據了解，全案起因於黃光芹當時在節目上強調，我一點都不忌妒政治打手，我也一點都不忌妒政治變色龍，我更不忌妒一個資深媒體人，經常做假新聞去騙通告，這些我都不忌妒，而且我期許自己不要到老，還為了通告幹這些事情。周玉蔻則回，剛才那段話千萬不要剪掉，非常人生攻擊的經典。雙方因此鬧上法庭。