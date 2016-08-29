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小蝌蚪翻身海上蛟龍！陸軍推兩棲蛙人形象短片

陸軍司令部29日公開首部陸軍兩棲蛙人「海龍部隊」形象短片。（圖擷自中華民國陸軍司令部臉書）

2016-08-29  12:13

〔即時新聞／綜合報導〕九三軍人節前夕，陸軍司令部推出首部陸軍兩棲蛙人「海龍部隊」形象短片，內容刻劃蛙兵嚴苛訓練過程，最後從小蝌蚪翻身為海上蛟龍。

「今天流下的汗水與受過的傷，是明日奮起的養分。」中華民國陸軍司令部臉書今（29日）上午公開影片，指出為了成為陸軍的精英團隊，蛙兵必須接受嚴苛的訓練，克服生理與心理上的極限，翻身做海上蛟龍。影片呈現蛙兵的戰技訓練、海際操練的實境；以及海龍快艇巡弋海上的英姿。

「海龍部隊」讓陸軍耗資近2000萬元進行先期評估，為金、馬外島駐防的陸軍兩棲偵察營設計專用港口設施；建新港口讓海龍蛙兵可迅速出擊，執行海上快速機動反應。除了協助小三通水道、無人島搜索任務外，未來兩岸關係一旦變局，部隊也可因應相關安排。

相關影片：

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  • 陸軍司令部29日公開首部陸軍兩棲蛙人「海龍部隊」形象短片。（圖擷自中華民國陸軍司令部臉書）

    陸軍司令部29日公開首部陸軍兩棲蛙人「海龍部隊」形象短片。（圖擷自中華民國陸軍司令部臉書）

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