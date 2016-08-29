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失言挨轟 段宜康：為洩憤式發言道歉

2016-08-29  11:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨於上週六花蓮市長補選失利，民進黨立委段宜康發文表示「沒有辦法假裝不鄙視那些選民」引發風波。段宜康今天上午於立法院首度出面道歉。他表示，他願意用最誠懇心情面對自己的錯誤，並保證會記取教訓，不會犯同樣的錯誤。

「鄙視說」風波持續發酵。段宜康今天首度面對媒體，數度道歉。他先是表示，自己作為一個政治工作者，在選舉結束後做了近乎洩憤式的發言，造成對民進黨的支持者、輔選團隊、花蓮選民、花蓮以外的選民，以及台灣社會關注這件事的民眾的傷害，對此，他願意誠摯的道歉。

段宜康表示，花蓮選戰對他來說是「錐心刺骨之痛」，但他要表達的歉意沒有任何理由，一個專業政治工作者不應有這樣的言論。他說，雖然馬上將言論刪除，但仍對民進黨、關心選舉的朋友、以及過去愛護他的好朋友們造成傷害，他對次再次道歉，也願意用最大誠意面對指責。

段宜康說，所有的社會批評，他都會當作善意，願意承受。他也願意用最誠懇心情面對自己的錯誤，並保證會記取教訓，不會犯同樣的錯誤。他並說明，他今天才出面道歉，是因自己的情緒也非常波動，不希望在情緒激動、又沒冷靜思考下對外說明，再犯下第二個錯誤。

針對國民黨立委要求他辭職道歉，段宜康表示，如果他在立院表現不令人滿意，當然不適合擔任這職務，但他所造成的政治風波傷害，是他需要去處理。

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  • 段宜康首度出面道歉。他表示，他願意用最誠懇心情面對自己的錯誤，並保證會記取教訓，不會犯同樣的錯誤。（資料照，記者簡榮豐攝）

    段宜康首度出面道歉。他表示，他願意用最誠懇心情面對自己的錯誤，並保證會記取教訓，不會犯同樣的錯誤。（資料照，記者簡榮豐攝）

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