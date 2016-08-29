洪培根出任黨產會副主委 人事案再度觸礁

2016-08-29 11:29

〔記者項程鎮／台北報導〕檢察官人事審議委員會上午開會審議廉政署副署長洪培根調任不當當產委員會副主委，檢審委員、士林地檢署檢察官蔡啟文表示，法務部「主動撤回」洪的人事案，法務部政務次長陳明堂則否認撤回，他指出，檢審會是「不予討論」洪的人事案，法務部會再通盤考量。

不少檢察官在內部網站貼文，反對洪培根以檢察官身分擔任黨產委員會副主委，檢改會召集人、新竹地檢署檢察官陳瑞仁也貼文，他建議法務部參考美國法制，挑選有能力且有威望的「退休司法官」參與重大社會爭議事件的調查工作，不要讓司法太早介入敏感性之公共議題，這樣對洪和檢察界都好。

法務部檢察官人事審議委員會8月19日開會時，檢察總長顏大和等人建議洪先辭去檢察官，再任職黨產委員會，最後多數委員認為，黨產問題具有政治屬性，檢察官根據法官法規定，需嚴守中立性和獨立性，決定「保留」本案、暫不通過洪的人事案，檢審會上午再度開會討論洪的人事案。