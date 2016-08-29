蜜月期結束？蔡英文聲望大跌近18％

民調結果顯示，有52.3%民眾對於蔡總統執政3個月的表現給予肯定，但有33.2%民眾不支持，若與520剛上任相比，蔡總統聲望竟狂跌近18個百分點。（資料照，記者劉信德攝）

2016-08-29 11:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文執政滿百日，台灣民意基金會今天召開「蔡英文總統蜜月期結束了嗎」民調記者會，結果顯示，有52.3%民眾對於蔡總統執政3個月的表現給予肯定，但有33.2%民眾不支持，若與520剛上任相比，蔡總統聲望竟狂跌近18個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆直言：「蔡總統蜜月期即將結束！」

民調結果顯示，新政府執政三個月，總統聲望下降17.6%，其中，不贊同蔡總統處理國政方式的民眾大幅增加24.4%，且總統聲望下跌沒有停止跡象。此外，民眾對蔡政府三個月整體執政表現，僅給了61.28分，勉強及格。

處理兩岸關係：51.4%選擇力挺

蔡總統處理兩岸關係方面的表現，有過半數民眾（51.4%）選擇力挺，但不滿意的民眾也上升至近4成（39.6%）。其中，有7成民眾肯定蔡總統不碰「九二共識」是一件對的事情，只有16%不以為然。

該調查結果還包括台灣民意對蔡政府重大施政表現上的評價。民眾對蔡總統處理國際外交事務表現滿意度最高（滿意66.5%、不滿意36.5%），高於政府在國防事務的表現（48.8%、不滿意42.%）。

調查也顯示，民眾對政府推動年金改革也有較高支持度，滿意有55.9%、不滿意33.3%。此外，在拚經濟表現上，45.9%民眾滿意，45.5%不滿意；對新政府即將推動司法改革有信心者有48.2%、不滿意43.2%。

認為蔡政府是「最會溝通的政府」，有47%民眾認同、47.2%不認同。認為政府有所謂「髮夾彎」現象的民眾，則高達53.8%。然而，仍有51.7%民眾認為「蔡總統與行政院長林全是一個可以解決問題的團隊」高於35.2%不認同者，顯示民眾對蔡政府仍有期待。

此外，針對蔡總統8月1日向原住民族道歉，民眾有47.2%認為有必要，稍高於認為不必要的41.2%。在特偵組存廢議題，37.4民眾主張應儘快廢除、43%認為應繼續維持。

嚴重警訊：4成5不滿意拚經濟表現

游盈隆表示，蔡總統施政表現還有很大進步空間，再不努力，下次可能會被當掉。此外，有高達4成5民眾不滿意政府拚經濟表現，這對蔡政府來說是一個嚴重警訊，這應是蔡總統聲望短期急速下滑的重要決定因素之一。中山大學教授廖達琪則表示認同，要評價施政表現，三個月還太短。

文化大學政治系教授楊泰順指出，政府處理華航罷工、對原住民道歉，以及廢除特偵組等，都沒有明顯給蔡總統加分，中間選民對這些政策看法，都是負面大於正面，雖然中間選民未改變政黨立場，仍給予蔡總統給予負面評價，造成滿意度下降。

東華大學民族發展學系教授施正鋒表示，蔡總統的執政風格是猶豫不決，只想「溝通」不想「領導」，但如果所有政策都要達成共識，就不需要政策轉移，蔡總統除了溝通外，應也要進行說服，畢竟想兩邊討好不可能。他並表示，蔡總統也有「遇強則弱、遇弱則強」傾向，對原住民政策什麼都不讓，「昏君！我只能這樣說！」

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、研究發現解讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間為2016年8月22日至24日，以全國為範圍的20歲以上成人；抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99%。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是台灣民意基金會。