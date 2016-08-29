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「鄙視選民」言論挨轟 段宜康公開道歉

日前針對花蓮市長補選結果失言一事，段宜康29日在媒體前公開道歉。（資料照，記者林正堃攝）

2016-08-29  11:08

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選由國民黨籍魏嘉賢勝出，綠委段宜康在臉書發言「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」挨轟，今（29日）上午，段宜康公開對外道歉。

段宜康為失言一事誠摯道歉，表示花蓮敗選是「椎心刺骨之痛」，但作為一個專業的政治工作者，本來就不應該有這類言論。當日貼文後，他自己覺得不妥，也收到朋友提醒，隨即刪文，但「傷害仍然造成」，所以在此再一次致歉。

段宜康說，所有社會的批評指責，他都會面對承受。他用最誠懇的悔過的心情對大眾保證，會記取這次沉重的教訓。

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