公民記者採訪立院 蘇嘉全：這會期公布相關規範

2016-08-29 10:44

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院推國會改革。立法院長蘇嘉全今早接見印度國會下議院議員米納（Harish Chandra Meena）等一行，會前受訪時表示，包含會議收錄設施、開放公民記者採訪已有具體進展，這會期就會公布。新規預計在第九屆第二會期實施。

過去依照《立法院採訪證件發放要點》第四點，對於發放媒體證的對象，限定為「完成公司（商業）登記有案，且每日發布新聞內容中，全國性政治、文教、財經、社福等新聞需達六十%以上份量之新聞媒體常駐立法院專任採訪記者為限」。公民記者與獨立媒體因此被排除，引發不少爭議；公民行動影音資料庫也為採訪自由曾提行政訴訟。

為更落實新聞自由，立法院二月進行國會改革便積極進行修法。立法院長蘇嘉全也在上會期開議時公開表示，要開放公民記者進入立法院採訪。

蘇嘉全今早受訪時說，公民記者的採訪秩序規範、開放條件，這個會期也會公布；此外，休會期間已經完成建置公民記者收錄立法院委員會會議的收錄設施。

至於立法院核發的正式採訪證，仍會有部分門檻，但會比現在的門檻寬鬆。依照修正後作業要點，第四條修正為「以公營、依法設立之行政法人或完成公司商業登記有案之新聞媒體機構記者，或社會各界專業人士」。新規預計在第九屆第二會期實施。