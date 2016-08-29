回應兆豐案 曾銘宗：不要泛政治化

2016-08-29 10:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕針對兆豐銀行紐約分行案，國民黨立委、前金管會主委曾銘宗今表示，他很遺憾各界將這件案子泛政治化，認為是「不合適的」，呼籲不要泛政治化解讀，並向國內金融業喊話，盼金融業強化法遵制度及防制洗錢作業。

兆豐銀違反反洗錢法遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，金管會昨約談前兆豐金董事長蔡友才、總經理吳漢卿。曾銘宗今早受訪表示，兆豐銀事前沒有重視「應申報而未申報」的事情，事後又沒有做好溝通，相信此案一定有具體疏失。曾銘宗說，現在金管會和檢調單位正在調查，他也希望調查程序能夠加速，之後對外公布。

而身為前金管會主委，有無監管不周的疑慮？曾銘宗強調，他在任內修正內部控制和內部稽核規定，強制銀行保險業設置副總層級的法遵長。反洗錢方面，他也提出他曾修正防制洗錢的規定，成立防制洗錢專案小組，讓作業法制化、更明確，提升防制洗錢作業水準。他重申，「我們盡量做了」，但是也表示願意接受各界意見。

針對外界質疑兆豐銀涉洗錢，認為與國民黨黨產有關，曾銘宗表示，很遺憾各界人士，尤其是有些政治人物，將這件事情泛政治化，他認為其實是不合適的。曾銘宗在談話中一再強調，各界不要泛政治化（考量），認為「這是事實問題」。曾銘宗呼籲國內金融業記取教訓、強化法遵、落實洗錢反制，在台灣發展經濟過程中作出更大貢獻。

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