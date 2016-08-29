| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「雲峰飛彈」射程涵蓋中國內陸 傳新政府放棄研發

2016-08-29  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕為深化國軍自製軍武實力，蔡政府主張包括潛艦、教練機等國機國造。但其中一項已發展十年之久的「雲峰飛彈」計畫，傳出政府認為效果有限，決定放棄。

根據《風傳媒》報導，雲峰飛彈研發計畫已超過十年，當中投入了近80億元，射程範圍1200至2000公里，可直達中國內陸。但蔡政府認為，過去政府以「有效嚇阻、防禦固守」為我國軍事戰略主軸，如今要達到「有效嚇阻」已是難上加難，因此有意調整戰略，以強調防禦為主。

政府認為，國軍擁有200多枚性能成熟的「雄二E」巡弋飛彈，可精準打擊敵軍地面軍事設施，所以，在資源有限的情況下，無意在發展同為攻擊型的中程飛彈。

廣告
  • 傳蔡政府打算放棄發展十年的雲峰飛彈計畫。（資料照，記者黃耀徵攝）

    傳蔡政府打算放棄發展十年的雲峰飛彈計畫。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國機國造 國軍 雲峰中程空對空飛彈
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：「雲峰飛彈」射程涵蓋中國內陸 傳新政府放棄研發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.