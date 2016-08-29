「雲峰飛彈」射程涵蓋中國內陸 傳新政府放棄研發

2016-08-29 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕為深化國軍自製軍武實力，蔡政府主張包括潛艦、教練機等國機國造。但其中一項已發展十年之久的「雲峰飛彈」計畫，傳出政府認為效果有限，決定放棄。

根據《風傳媒》報導，雲峰飛彈研發計畫已超過十年，當中投入了近80億元，射程範圍1200至2000公里，可直達中國內陸。但蔡政府認為，過去政府以「有效嚇阻、防禦固守」為我國軍事戰略主軸，如今要達到「有效嚇阻」已是難上加難，因此有意調整戰略，以強調防禦為主。

政府認為，國軍擁有200多枚性能成熟的「雄二E」巡弋飛彈，可精準打擊敵軍地面軍事設施，所以，在資源有限的情況下，無意在發展同為攻擊型的中程飛彈。