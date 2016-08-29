外傳傅崐萁年底請辭？ 妻徐榛蔚可能接棒選花縣長
2016-08-29 08:37
有媒體報導指出，外傳花蓮縣長傅崑萁（左）可能在年底前請辭，讓妻子國民黨不分區立委徐榛蔚（右）接棒補選。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長選舉前天結束，由國民黨的魏嘉賢當選。但有媒體報導指出，外傳花蓮縣長傅崑萁擔心自己身上2件炒股案官司，一旦遭判刑定讞會讓他去職 ，中央政府就會依法指派代理縣長，因此傳出傅崑萁可能在年底前請辭，讓妻子國民黨不分區立委徐榛蔚接棒補選。
據《民視新聞》報導，近來花蓮市長補選期間，徐榛蔚不斷陪同魏嘉賢掃街拜票，但卻始終不見縣長傅崑萁現身，外傳這是傅崑萁屬意讓徐榛蔚在花蓮縣長補選前試水溫。但徐榛蔚針對此議題只回應說「現在做好我服務鄉親的工作」，態度相當低調，但也沒有否認。
報導也提到，外傳傅崑萁深怕台鳳、合機2件炒股案官司在他年底任期過半後才宣判，據《地方制度法》規定，行政院到時必須派代理縣長，所以傅崑萁可能會在任期過半前請辭，讓徐榛蔚參加縣長補選，因此近來徐榛蔚積極幫魏嘉賢掃街奔走，綠營人士早就嗅出不尋常。
近來花蓮市長補選期間，徐榛蔚不斷陪同魏嘉賢掃街拜票，但卻始終不見傅崑萁現身，外傳這是傅崑萁屬意讓徐榛蔚在花蓮縣長補選前試水溫。（資料照，記者林欣漢攝）
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