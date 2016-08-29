馬英九登頂玉山 山友爆：可能搭專車「偷呷步」

前總統馬英九日前登頂玉山，但有媒體報導指出，一名山友猜測，馬英九可能是「偷呷步」搭專車進出玉山登山口。（記者陳鈺馥翻攝）

2016-08-29 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九於本月24日單攻台灣第一高峰玉山，順利在中午11點40分左右登頂成功。但有媒體報導指出，一名山友猜測，一日攻頂玉山相當困難，馬英九可能是「偷呷步」，有專車接送進出玉山登山口。

據《聯合報》報導，一名山友表示，單攻玉山必須是早進晚出，一般單攻者要在清晨4點前從登山口出發，摸黑走2公里多步道至登山口，然後在傍晚下山，來回將近22公里路程，他猜測馬英九可能「偷呷步」，有專車接送進出登山口。該名山友建議玉管處應與接駁車業者協調，用預約及夜間加成方式提供額外接駁服務。

報導也提到，玉山國家公園管理處副處長林文和表示，依據「玉山主峰單日往返規範」，民眾若要申請單攻玉山，須提出曾有3000公尺登山能力證明，並提出投保登山綜合保險等相關文件，且單攻玉山每日僅限額50人。