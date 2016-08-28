郝明義再揭弊 台電與工程公司關係圖出爐
2016-08-28 21:58
今（28）日郝明義進一步提出這些公司與台電的關係圖，痛罵就是這些高官使得能源立場在台灣社會成為兩分對立！（圖擷自郝明義臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕日前前國策顧問郝明義曾揭露多名經濟部官員在卸任後紛紛擔任中興工程顧問社的董事長，而中興工程正是參與核四工程的公司，並認為這樣的幕後黑手導致「核電幫」的組成，而今（28）日他更進一步提出這些公司與台電的關係圖，痛罵就是這些高官使得能源立場在台灣社會成為兩分對立！
郝明義在自己的臉書提到，有人問是怎麼查出中興工程顧問社那一串與核電利益有關的集團？郝明義表示，他會發現是因為他在8月10日訪問台電總經理朱文成時，曾問到吉興和台電有什麼關係，朱文成當時輕描淡寫表示「只是一個顧問公司」，與中興、泰興沒什麼不同；然而這句話讓郝明義起了疑竇，中興公司他曾聽過，但泰興是間沒聽過的公司。
於是郝明義就開始搜尋吉興、中興、泰興的資料背景，最後發現這些公司一家投資一家，最後連結起來都與台電的核四及核一有關係，並且最上游的中興工程顧問社歷任董事長都是前經濟部的高官。
日前「核能終結者」的黃士修曾表示，中興工程本來就是政府所組，民營化之後也依然是官股公司，經濟部高層當然會有參與，並以「抹黑」二字駁斥郝明義；對此郝明義也有所回應，他表示重點並非有沒有官股或半官方，重點在經濟部是監督單位的主管機關，而他們的官員卻擔任本該由他們監督的單位的董事長，這樣的關係完全破壞政府治理的原則和倫理。
郝明義最後表示，使得「核電」和「缺電」兩分對立的，就是這些高官，因為他們姑息、坐視，而且縱容、自肥，經濟部、原能會對台電做的事，就像是在高唱「當我們同在一起」這首歌一樣！
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