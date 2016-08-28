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10億以上軍事採購 需經總統親筆核示

扁政府時期採購的F-16C/D，也是在總統不知情下，出現的「假傳意旨」亂象，甚至還曾造成台美關係的傷害。圖為先前國軍進行F-16型戰機性能展示操演。（資料照，記者廖耀東攝）

2016-08-28  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾發生不少各軍種為爭取購案而「假傳意旨」的現象，為進行國防改革，新政府規定由國防部上大簽給總統蔡英文，希望杜絕這些現象發生。總統府今（28）日對此表示，只有10億元以上的軍事採購案才需向總統提報，並由總統親筆核示後才能推動。

綜合媒體報導，核心將領指出，國防部過去的軍事投資建案，都是在大小軍談中當著總統面前提到，但總統可能只是沒有意見或簡單詢及，會畢軍方竟以總統已同意為由開始推動建案。例如馬政府時期，海軍以神鷹3號計畫為名，尋求採購8架到10架MH-60R海鷹反潛直升機，而扁政府時期採購的F-16C/D，均是在總統不知情下而出現的亂象，甚至還曾造成台美關係的傷害。

據消息指出，2017年度國防預算核定為3217億元，規模較今年度法定預算增加16億元，其中，明年7件重大新增購案中，有4件蔡英文事先並不知情，是行政院核定國防預算額度時告知總統府，蔡英文才得知。

總統府發言人黃重諺表示，這是一項程序改革，對於10億元以上的重大軍事採購案，在國防部向總統報告之前，必須先簽文給總統，讓總統事先詳閱，而小型軍購案一樣在大軍談、小軍談裡面報告即可。

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  • 總統府發言人黃重諺表示，這是一個程序改革，在國防部向總統報告之前，必須先簽文給總統，讓總統事先詳閱。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統府發言人黃重諺表示，這是一個程序改革，在國防部向總統報告之前，必須先簽文給總統，讓總統事先詳閱。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 制度改革 國防部 採購案 總統 總統府 蔡英文
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