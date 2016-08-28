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花蓮補選顯示「藍反轉」？ 王定宇又來教數學...

2016-08-28  20:12

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選結果昨天出爐，國民黨的魏嘉賢成功當選，讓許多藍營的支持者開心表示，這是藍營反轉的號角，代表著對新政府執政至今的不滿，不過民進黨立委王定宇繼昨日的「國道收費員資遣數學題」，今（28）日再度提出數學問題來質疑藍營。

王定宇在自己的臉書上表示，很多人都說花蓮市的選舉結果是「對新政府的滿意度投票」、「對國民黨團結的投票」、「藍反轉綠」等等，他想請問一個小小的「數學問題」，就是1月份總統選舉時，民進黨花蓮市得票率是39.5%，而此次8月27日花蓮市長選舉，民進黨得票率卻有41.9%，這個，要怎麼解釋呢？

對此許多網友也紛紛表示：「龍介當選台南市長才真的是反轉」、「花蓮政治生態本來就比較封閉」、「分析的不錯」。

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  • 王定宇在自己的臉書上表示，很多人都說花蓮市的補選結果是「藍反轉綠」，但是1月份總統選舉時，民進黨花蓮市得票率是39.5%。（圖擷自王定宇臉書）

    王定宇在自己的臉書上表示，很多人都說花蓮市的補選結果是「藍反轉綠」，但是1月份總統選舉時，民進黨花蓮市得票率是39.5%。（圖擷自王定宇臉書）

  • 此次8月27日花蓮市長選舉，民進黨得票率有41.9%。（圖為王定宇擷自本報）

    此次8月27日花蓮市長選舉，民進黨得票率有41.9%。（圖為王定宇擷自本報）

  • 王定宇繼昨日的「國道收費員資遣數學題」，今（28）日再度提出數學問題來質疑藍營。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    王定宇繼昨日的「國道收費員資遣數學題」，今（28）日再度提出數學問題來質疑藍營。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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