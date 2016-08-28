小段質疑花蓮市選舉 他們也說「賄聲賄影」

2016-08-28 19:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮巿長補選，國民黨提名候選人魏嘉賢搶下巿長寶座，民進黨候選人張美慧落敗，民進黨立委段宜康昨在臉書貼文，「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，他也隨即刪文。段宜康今天在臉書上為不當發言道歉，但他也意有所指地說，「為讓一向主導買票的政黨，在投票後還繼續追打民進黨的候選人，令我們的支持者難堪道歉」。

台灣社今天舉辦「新政府執政初期觀察建議」記者會，談到段宜康的貼文，北社副社長李川信表示，這樣的發言對於選民來說不太好，不過段也有在臉書道歉，但不管中央與地方都要應正派選舉，在地方「賄聲賄影」，是千真萬確，畢竟用錢影響選舉，是奇恥大辱。

台灣社副社長余文儀感嘆，「為什麼買票還是買得動？這是東部的悲哀！」選前民調，張美慧是比較高，但對方陣營選前一週積極運作。原本寄望花蓮地檢署能夠嚴格查賄，最後卻放空，檢方整個轉移到萬榮鄉，對花蓮市沒有積極作為，相當詭譎，「東部的選舉跟西部相當不一樣，買票買得動，錢灑下去，只要買到一、兩成票，選情就會整個翻轉」。