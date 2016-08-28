陸軍上尉直言想退伍不願裝病 軍方：明見面懇談

2016-08-28 19:34

〔記者羅添斌／台北報導〕在陸軍10軍團52工兵群服役的徐姓上尉，因無意繼續服役，擬申請提前退伍，但他表明不想裝成有精神疾病，更直接在陸軍網路信箱及個人臉書上發表公開信，希望軍方成全讓他提前退伍。

徐姓上尉並稱，「國家在軍校期間所提供的資源和金錢，該歸還的一定分毫不少，現在所欠缺的就是一個途徑而已」。

陸軍10軍團今天晚間指出，徐姓上尉「一來沒有裝病，第二則是沒有違法」，軍團明天將會與徐姓上尉當面溝通並加強輔導，希望了解他內心直接的想法。

10軍團說，徐姓上尉是中正理學院99年班畢業，畢業任官後至少要服滿10年，他在今年三、四月間就曾表達提前退伍的想法，但當時家中並未同意，這次事件後，軍方跟家屬聯繫得知家中已經同意其提前退伍，但無論如何，還是要見面當面談談。

根據軍方規定，志願役軍士官在軍校畢業後，必須服滿一定年限才能退伍，若是要提前退伍，則需賠償就讀軍校期間，國家為其支付的公費。

徐姓上尉上週五在陸軍軍網上發表公開信，週六又在個人臉書貼文剖明心跡。他說，自己是個想退伍但求助無門的軍人，對於在軍校4年受國家栽培點滴在心，原本應該以10年光陰作為回報，但如今卻被理想與現實衝突的挫折感所擊倒，這份報效國家的心已消失殆盡。

他說，在四處探聽後得知，如想要辦理退伍，目前唯一的方法就是「因病停役」，他在公開信中寫到：「只要我可以裝成有精神方面的問題，然後騙過醫生專業的眼光，躺在醫院什麼都不用做，然後還可以左手領薪水，右手拿保險金，住滿至少半年以上，就有機會可以辦理退伍」。

po文指強留下來如埋下不定時炸彈

但徐姓上尉說，「不願以這種方式辦理退伍的我，只能在此懇求增列軍校生服役未滿辦理退伍之辦法，協助不適合軍旅生活的人回歸社會」，在其他領域發展，進而對社會及國家有所貢獻。

他並表示，千千萬萬不要一心想離開的強留下來，「像埋下一顆顆的不定時炸彈」，狗急跳牆，誰知道在壓力到達臨界點的時候，「這些炸彈究竟只會自毀，或是波及他人呢？」，他說，希望這個問題能被政府重視。