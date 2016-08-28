陸軍上尉直言想退伍不願裝病 軍方：明見面懇談
〔記者羅添斌／台北報導〕在陸軍10軍團52工兵群服役的徐姓上尉，因無意繼續服役，擬申請提前退伍，但他表明不想裝成有精神疾病，更直接在陸軍網路信箱及個人臉書上發表公開信，希望軍方成全讓他提前退伍。
徐姓上尉並稱，「國家在軍校期間所提供的資源和金錢，該歸還的一定分毫不少，現在所欠缺的就是一個途徑而已」。
陸軍10軍團今天晚間指出，徐姓上尉「一來沒有裝病，第二則是沒有違法」，軍團明天將會與徐姓上尉當面溝通並加強輔導，希望了解他內心直接的想法。
10軍團說，徐姓上尉是中正理學院99年班畢業，畢業任官後至少要服滿10年，他在今年三、四月間就曾表達提前退伍的想法，但當時家中並未同意，這次事件後，軍方跟家屬聯繫得知家中已經同意其提前退伍，但無論如何，還是要見面當面談談。
根據軍方規定，志願役軍士官在軍校畢業後，必須服滿一定年限才能退伍，若是要提前退伍，則需賠償就讀軍校期間，國家為其支付的公費。
徐姓上尉上週五在陸軍軍網上發表公開信，週六又在個人臉書貼文剖明心跡。他說，自己是個想退伍但求助無門的軍人，對於在軍校4年受國家栽培點滴在心，原本應該以10年光陰作為回報，但如今卻被理想與現實衝突的挫折感所擊倒，這份報效國家的心已消失殆盡。
他說，在四處探聽後得知，如想要辦理退伍，目前唯一的方法就是「因病停役」，他在公開信中寫到：「只要我可以裝成有精神方面的問題，然後騙過醫生專業的眼光，躺在醫院什麼都不用做，然後還可以左手領薪水，右手拿保險金，住滿至少半年以上，就有機會可以辦理退伍」。
po文指強留下來如埋下不定時炸彈
但徐姓上尉說，「不願以這種方式辦理退伍的我，只能在此懇求增列軍校生服役未滿辦理退伍之辦法，協助不適合軍旅生活的人回歸社會」，在其他領域發展，進而對社會及國家有所貢獻。
他並表示，千千萬萬不要一心想離開的強留下來，「像埋下一顆顆的不定時炸彈」，狗急跳牆，誰知道在壓力到達臨界點的時候，「這些炸彈究竟只會自毀，或是波及他人呢？」，他說，希望這個問題能被政府重視。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
- 今年3敗6棄選 民進黨911有「非贏不可」壓力
- 評段宜康爭議言論 李登輝：不要講那種話
- 花蓮補選顯示「藍反轉」？ 王定宇又來教數學...
- 段宜康貼文爭議 民進黨：國民黨勿挑起不必要對立
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 大寮戶政法律講座生動活潑 新住民直呼很有幫助
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 因應寶可夢玩家 中興警分局制訂SOP！
- 八大基礎建設 將強化資安防護
- 敵帥是她! 難怪蔡育勤被摸透
- 自由廣場》從寂寞星球看澎湖博弈
- 歌劇院旁停車格取消 住戶憂更塞車
- （圖多）小賈公眾騎上蘇菲亞 情慾過激遭職員制止
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 美球迷、大聯盟官網熱議
- 一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」
- 《綠能政策 值得借鏡》即使偏鄉 家家戶戶都有太陽能板
- MLB》建仔重返芬威球場 紅襪球迷好驚訝
- 西門町鬥毆3打7 逞兇動刀被攔截法辦
- 運將年輕爭勞權 花甲成社會碩士
- 水上祖孫和樂 龍德村孝親獲獎多
- 降速通車 桃園民代、居民意見兩極
- 淡海輕軌夜間施工 淡金路8/30、31封車道
- 一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子
- 竹市湳雅公園 廢農地變空品淨化區
- 冷眼集》大鵬的這三個月
- MP簽唱4缺2 粉絲冒雨相挺
- 謝忻出外景受傷 細菌感染挖肉救命
- 新竹票選10大老店屋 籲保留與文化保存
- 霍建華周迅《如懿傳》搶7.2億 中國祭限薪令
- 協助強震賑災 義國博物館捐1日門票所得
- 備戰東京奧運觀光潮 日本將推終極一卡通
- 周興哲曝短命戀 躺拍MV偷補眠
- 紅衣女子誤闖國道「紅斑馬」即刻護送、依法開罰
- 綠能發電 太陽能、風力仍為主力
- 麥莉三心二意 竟將小島蜜月旅行取消！
- 攀登百岳推論山 5人遭虎頭蜂螫傷
- 卡拉OK店索保護費 7人踢鐵板被判刑
- 桌球》一人包辦公開賽三金 戴茗葦：「完美結局」
- 「姊什麼都夠了」 蔡依林霸氣拒收生日禮
- 自由廣場》國球三箭 揮棒落空
- 朵朵小語 暗影之比要
- 數位有線嘉年華 市長選味濃
- 米亞星世界：2016 8/28～9/3
標題：陸軍上尉直言想退伍不願裝病 軍方：明見面懇談
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email