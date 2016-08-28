評段宜康爭議言論 李登輝：不要講那種話

2016-08-28 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康因花蓮市長補選國民黨獲勝，在臉書發文批評花蓮市選民，表示「沒辦法假裝不鄙視」，雖然事後刪文道歉，卻已引發爭議。前總統李登輝今（28）日對此表示，選舉本來就有輸有贏，民眾的想法最重要，「不要講那種話，未來還要靠民眾支持。」

綜合媒體報導，李登輝下午出席「人民直選總統暨台灣民主發展二十周年研討會」，針對花蓮市長補選結果，李登輝表示，選舉本來就有輸有贏，「花蓮老百姓的想法，才是最重要的。」

記者也問到，對於段宜康的說法有什麼看法，李登輝表示，不要講那種話，「未來還要靠民眾支持，不要有負面看法。」