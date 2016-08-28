民進黨執政百日民調下滑 林佳龍這麼看…

2016-08-28 18:00

〔記者佟振國／南投報導〕針對民進黨中央全面執政滿百日，總統蔡英文及行政院長林全民調下滑，台中市長林佳龍今天參與民進黨中部四縣市聯合舉辦的青年研習營，則為總統、閣揆緩頰，認為改變已經開始，但不會一天實現，民調是期許而不是否定，只要領導者方向清楚，克服其中困難、波折，就能一步步去引領改變。

民進黨中部四縣市黨部首度以「聯合治理」概念，舉辦為期2天的「2016公民崛起．認識台灣」青年營，鼓勵中部地區青年能透過公民運動，積極參與關注社會議題，邀請環保、人權、文史等領域人士與青年座談，今天最後一堂課也邀請台中市長林佳龍代表野百合學運世代與青年座談。

對於民進黨已全面執政，但是執政滿百日總統、閣揆的民調呈現下滑，林佳龍則認為，民進黨全面執政代表改變已經開始，大家對新政府的期待很高，希望能馬上改變，但改變不會一天實現，如何讓人民想改變的事情成真，領導者要跟時間賽跑，必須方向清楚，克服其中的波折、危機，穩健一步一步去引領改變。