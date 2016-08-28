李登輝：再為台灣貢獻 大概只剩5年

前總統李登輝28日出席「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會閉幕式，進場時台下群眾起立鼓掌，李登輝也向大家擺手致意。（記者黃耀徵攝）

2016-08-28 17:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統李登輝今天在「人民直選總統暨臺灣民主發展20週年」研討會閉幕式中致詞表示，台灣要做一個正常化的民主國家，應先徹底解決國家認同分歧的問題，目前有超過8成國人希望台灣與中國的關係是「維持現狀」，也就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點。他並表示，他能再為台灣貢獻的時間大概只剩5年，他要將最後的人生奉獻給台灣，全力為台灣打拚。

李登輝說，台灣已經走出威權時代，而台灣要做一個正常化的民主國家，應先徹底解決國家認同分歧的問題。此外，中國一直企圖併吞台灣，在這種內外的相互作用之下，台灣的國家認同變得複雜紛亂，面臨存亡危機。

李燈輝並再次提出「脫古改新」思維，作為改革方向。他解釋，「脫古改新」目的是在切斷「託古改制」餘毒的亞洲價值，擺脫「一個中國」、「中國法統」約束。

他指出，現在超過8成的國人，希望台灣與中國的關係是「維持現狀」，也就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，台灣的中華民國，與中華人民共和國，都是個別的「存在」。能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點。

李登輝也強調，不要用來到台灣這塊土地的先後順序，做為是否是為台灣人的判斷標準。新時代的台灣人應該藉由「釐清歷史真相」，把握現在，抱持信念，朝未來邁進。要建立台灣主體性的路還很長，仍需要大家繼續推動。

李登輝說，近幾年來，公民社會發揮不可忽視的力量，使我國的民主政治日趨成熟；然而另一方面，國內國外的政經條件與社會思潮，20年來也產生很大的改變，台灣正面臨新一波的嚴峻挑戰。「我今年已經94歲，算一算我可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下5年」，為了打造更加成熟的民主社會，他要將他最後的人生奉獻給台灣，全力為台灣打拚，繼續推動第二次民主改革。

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