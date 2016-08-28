黨工搶退休領現金 國民黨內人心惶惶
2016-08-28 18:11
〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會即將在下週三（31日）掛牌運作，向國民黨追討過去威權時代累積的不當黨產，讓國民黨內人心惶惶，出現「退休潮」，但國民黨工退休金專戶僅剩下約1億元，根本無法支付高達17億元的黨工退休金，讓國民黨出現破產危機。
根據《上報》報導，國民黨適用勞退舊制的在職黨工約有3、400人，退休金足額提撥約需17億元，而今年大選過後已陸續有近百位黨工申請退休，退休金專戶從3億元被領到目前剩1億元左右，依此速度推算，只要再有3、40人申請退休，退休金很快就會被領完。
國民黨工會理事長劉慧玲表示，黨中央對於在職黨工請求的勞資協商，始終不聞不問，工會與律師私下研究，一旦退休金專戶金額不足，而黨中央屆時不依法足額提撥，工會將不排除向法院聲請假扣押黨產，以保障全體黨工退休權益。
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