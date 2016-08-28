翡翠水庫專管評估報告出爐 北市：預計2022竣工
2016-08-28 18:17
〔記者張凱翔／台北報導〕去年蘇迪勒颱風重創新店、烏來山區，其中烏來台9甲線的崩塌地，原應屬水利署水源局管轄，但行政院會裁示水土保持局個案處理，權責不清造成崩塌地迄今仍未處置。台北自來水源處長陳錦祥表示，目前除請中央積極協調處置外，翡翠水庫專管下游取水有譜，評估報告已出爐，預計2022年竣工後，北市就不懼颱風水濁。
陳錦祥說，蘇迪勒造成新店溪上游水土保持重創，北水處是下游單位，過去對天災沒有主動防治能力，除平時清淤作業外，目前能做的只有水過濁時停止供水。但日前「翡翠水庫專管取水」可行性報告出爐，評估顯示翡翠水庫可建設專管，在水濁度過高時改從下游取水，「絕對能解決台北人遇颱風喝泥水的問題！」
陳錦祥表示，北市府未來規劃將在翡翠水庫下游北勢溪，增設長2.5公里、直徑4公尺的取水管，把翡翠水庫低濁度的原水引取至粗坑壩，再送往淨水場處理。經費預估約20億元，規劃設計、環評及用地取得等作業約4年、工期3三年，預計2022年竣工，與6月底時預估無異。
未來雖有專管解決濁水問題，但陳錦祥仍認為上游水保和崩塌地整治，才是問題解決的根本。翡翠水庫每2個月會和中央相關部會開會，就道路修復、崩塌地整治和水土保持部分提具體改善要求。不過陳也坦言，上游維護作業牽涉層面太廣，除水土問題外，還包括山林保育、生態工法等牽涉整體規劃的問題，對權責劃分問題，只能說「每個人都有他負責的事情要做。」
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