段宜康「鄙視選民」說 蕭美琴不認同

民進黨立委段宜康臉書失言，引發花蓮人議論；花蓮區立委蕭美琴今天下午終於在臉書上表示：「這樣的說法，花蓮人都無法接受！」（資料照，記者王錦義攝）

2016-08-28 16:50

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨立委段宜康因花蓮市長補選結果由國民黨勝選，在臉書上發文「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒有辦法假裝不鄙視那些選民」，引發花蓮人議論；花蓮區立委蕭美琴今天下午終於在臉書上表示：「這樣的說法，花蓮人都無法接受！」

蕭美琴在臉書中指出，「很多人在問我對段委員言論的意見。其實我昨天晚上第一時間聽聞，就有跟他反應，這樣的說法，花蓮人都無法接受，尤其對長期支持我們且不離不棄的花蓮鄉親也不公平。段委員也道歉並將貼文撤下。」

「對花蓮鄉親，我和民進黨只有感恩！」她說，這些年花蓮鄉親給了她許多溫暖；張美慧從喪夫後到決定參選只有兩個多月，我們佩服她願意在悲痛中承擔，更為她的辛苦感到不捨，但也不得不承認確實個人經營時間很短而沒能獲得選民的信任。

蕭美琴說，我個人更是珍惜今年一月花蓮人用選票給我在立法院服務的機會，上任後不敢懈怠，花蓮的聲音在立法院要被聽到，我的腳步要繼續在花蓮縣各處需要關心的地方，因為這是我對支持者的責任。

文中她還強調，「深耕就有機會，謙卑才能進步。」從政者需接近土地，接近人民，也感恩每一個批判，珍惜每一個鼓勵，有失敗才能在重來時做得更好。