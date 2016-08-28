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打破藍綠 蕭美琴：深耕就有機會

2016-08-28  16:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康昨日在臉書發文，針對花蓮市長補選結果表達不滿，直言「我沒辦法假裝不鄙視那些選民」。但這樣的言論連同黨花蓮縣立委蕭美琴也不認同，「這樣的說法，花蓮人都無法接受。」強調從政者需接近土地與人民，只要深耕就有機會。

蕭美琴在臉書上寫到，昨天得知段宜康的言論後，便向他反應說，「這樣的說法，花蓮人都無法接受，尤其對長期支持我們且不離不棄的花蓮鄉親也不公平。」

蕭美琴提到，自己深耕經營花蓮多年，獲得許多從未支持民進黨的選民們的信任，代表只要努力就會被認同，並克服藍綠的藩籬。

她談到，民進黨候選人張美慧自喪夫到參選只經過了兩個多月，對於她願意在悲痛中承擔責任感到佩服，但也為她的辛苦感到不捨，只是在如此短的時間內確實難以獲得選民信任。

蕭美琴表示，從政者需要接近土地和人民，要感恩每一個批判，珍惜每一個鼓勵。她強調，只要深耕就有機會，謙卑才能進步，「有失敗才能在重來時做得更好。」

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  • 蕭美琴強調，只要深耕就有機會打破藍綠藩籬。（資料照，記者張嘉明攝）

    蕭美琴強調，只要深耕就有機會打破藍綠藩籬。（資料照，記者張嘉明攝）

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標題：打破藍綠 蕭美琴：深耕就有機會


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