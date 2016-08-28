雞排妹遭中國網軍霸凌 邱毅發文落井下石
2016-08-28 16:09
藝人「雞排妹」鄭家純過去因為支持民主的立場，受到廣大台灣民眾喜愛，但也因此在最近遭到中國人網路霸凌。對此，前立委邱毅居然在臉書發文落井下石，狠酸雞排妹前後不一。（取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕藝人「雞排妹」鄭家純過去因為支持民主的立場，受到廣大台灣民眾喜愛，但也因此在最近遭到中國人網路霸凌。對此，前立委邱毅居然在臉書發文落井下石，狠酸雞排妹前後不一。
雞排妹最近赴廣州拍戲，慘淪中國網軍攻擊的目標，過去支持太陽花學運的言論被翻出，讓她的微博被中國網軍灌爆辱罵，但身在異地的她不敢反擊，只能感嘆敢言的下場，「受傷的都是我自己」。
而邱毅對此居然在臉書發文表示，「雞排妹讓我印象最深刻的話是『到中國拍戲價碼是台灣的五倍，但我就是不去，我有種不賺中國的錢』。雞排妹驕傲地説著，然後周圍爆出如雷的掌聲。其實這句話前半部是吹噓的假話。後半部則是沒人找，所以只好不去，也是假話。聽説雞排妹在大陸拍戲被網友駡翻，但在台灣向來高調的她卻很克制。看來人民幣果真是威力無敵，可以完全改變一個人的性格。」
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