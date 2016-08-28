推動國際參與 吳志中：讓台灣不可或缺
2016-08-28 16:14
外交部次長吳志中表示應讓台灣與國際制度接軌，成為國際社會不可或缺的夥伴。（記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕李登輝基金會昨起舉行的「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，今日外交部次長吳志中、亞太基金會執行長林文程及健行科技大學企業管理學系教授顏建發皆出席，探討台灣的外交策略。
據《風傳媒》報導，今日研討會議程聚焦於兩岸和人才培育，推動國際參與部分，外交部次長吳志中表示全球公共衛生和氣候變遷等議題上，台灣身為世界第22大經濟體，應讓台灣與國際制度接軌，成為國際社會不可或缺的夥伴。
亞太基金會執行長林文程則表示曾訪談李登輝，採取務實外交的李登輝表示與中國互動是重要因素，須堅持「台灣存在的事實」，並堅信「存在就有希望」，最好能建立正式邦交，建立經濟上的實質關係和文化交流也是與其他國家建立關係的方式，而在中美兩強相爭中，要以小搏大、建立跨黨派的共識。
健行科技大學企業管理學系教授顏建發對此議題則發言表示，如今中美關係進入矛盾與對立的常態化，台灣若接受九二共識，將與美國關係斷鏈，此外他樂觀看待兩岸關係，表示台灣對外要低調務實，在東南亞占有一席之地，內部治理也要做好，只要將台灣塑造成外國人想來的地方，中國想要對付台灣都很困難。
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