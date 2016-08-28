李登輝給小英執政百日建言 「不要再有不好的關係」

2016-08-28 15:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕新政府上任一百天，媒體詢問前總統李登輝對蔡政府有何建議，李登輝說，做領導者最重要的觀念是「放下自己，為了大家」，他舉例提到近日的兆豐金風暴，表示「不要再有不好的關係」，領導者不要讓那種情形發生。

李登輝基金會舉辦「人民直選總統暨臺灣民主發展二十週年」研討會，今天進行第二日議程，李登輝將於閉幕時致謝詞。媒體詢問李登輝，對蔡英文執政滿一百天有何建議？李登輝說，他對總統蔡英文沒有什麼特別建議，因為要做總統，她應該知道怎麼帶領國家。有時要強一點，有時要軟一點，要關心老百姓，就是這樣而已。李登輝強調，做領導者最重要的觀念是「放下自己，為了大家」。

他也提到兆豐金風暴，說道「例如最近銀行的事情，不要再有中國人的毛病、不要有不好的關係」，他認為領導者必要的（作為）就是不要讓那種情形發生。

媒體也詢問李登輝，如何看花蓮市長補選中民進黨敗選一事，李登輝說，地方選舉有贏有輸，民進黨在花蓮有些地方的關係（經營）可能不如國民黨，但花蓮老百姓想什麼才是最重要的。至於有綠營立委說看不起花蓮選民，李登輝說，「不要講那個話」，因為（政治人物）要靠老百姓支持。