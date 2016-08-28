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外埔區紅龍果嘉年華活動 林佳龍化身代言人

外埔區紅龍果嘉年華活動，台中市長林佳龍化身最佳代言人。（記者歐素美攝）

2016-08-28  14:34

〔記者歐素美／台中報導〕外埔區紅龍果嘉年華活動今天在外埔區永豐社區活動中心前廣場舉行，台中市長林佳龍化身代言人，大啖紅龍果，說「讚」！他表示，外埔區紅龍果及東勢區梨子組成的禮盒，也是他今年中秋節送禮的禮盒，並在民進黨中常會時贈送一盒給總統蔡英文，蔡總統還笑稱：「台中市水果這麼大顆，會不會很貴？」市長表示，一點都不貴，台中市水果大又好吃，是因這裡氣候環境條件好。

外埔區公今天舉辦紅龍果嘉年華活動，免費提供紅龍果供民眾品嚐，民眾並可憑3張發票兌換紅龍果，吸引許多民眾前往；現場並有國樂及四川變臉及魔術等表演，相當熱鬧。

現場除紅龍果展售，還有農友利用紅龍果製成吐司及義式冰淇淋等，也受到許多民眾青睞，農友范振清笑稱，產業的延續在於思維的觸魚有否延伸，外埔區紅龍果已升級二級產業「冰淇淋」，口感綿密，吃過才不會有遺憾。

台中市長林佳龍隨後前往頒獎給台中市紅龍果評鑑前三名農友，依序為第一名外埔區徐桂敏、第二名太平區鄭錦堂、霧峰區陳原銘、第三名外埔區洪子彬、石岡區劉國卿、外埔區林免。

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  • 民眾免費品嚐紅龍果。（記者歐素美攝）

    民眾免費品嚐紅龍果。（記者歐素美攝）

  • 民眾以發票兌換紅龍果，現場大排長龍。（記者歐素美攝）

    民眾以發票兌換紅龍果，現場大排長龍。（記者歐素美攝）

  • 台中市長林佳龍為台中市農特產品代言，今年市長的中秋禮盒就送外埔區紅龍果與東勢區梨子組合。（記者歐素美攝）

    台中市長林佳龍為台中市農特產品代言，今年市長的中秋禮盒就送外埔區紅龍果與東勢區梨子組合。（記者歐素美攝）

  • 台中市長林佳龍與外埔區長卓義騰大啖外埔區紅龍果，為紅龍果行銷。（記者歐素美攝）

    台中市長林佳龍與外埔區長卓義騰大啖外埔區紅龍果，為紅龍果行銷。（記者歐素美攝）

  • 外埔區紅龍果嘉年華活動有四川變臉表演，民眾爭相將手放在表演者臉上，想確認究竟是怎麼變的？（記者歐素美攝）

    外埔區紅龍果嘉年華活動有四川變臉表演，民眾爭相將手放在表演者臉上，想確認究竟是怎麼變的？（記者歐素美攝）

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