民進黨花蓮敗選 蕭美琴：失敗是反省的機會

2016-08-28 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選結果昨日出爐，國民黨魏嘉賢以1萬7923票擊敗民進黨張美慧的1萬3958票。一直以來協助張美慧競選的花蓮綠委蕭美琴，今日在臉書上有感而發，她認為挫折和失敗都是反省的機會，只有謙卑才能繼續進步。

花蓮前市長田智宣5月過世後，遺孀張美慧在6月底宣布參加補選，昨天選舉後以將近4000票的差距飲恨。蕭美琴強調，政治的路途上會有許多挫折，依據她多年的經驗，只要繼續深耕就仍有機會。

蕭美琴感性地說，老田（田智宣）已經休息了，但自己未來的工作還很多，她會持續相信這塊土地和人民，以時間來證明一切。

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