梵中關係趨暖影響我邦交？吳志中：這不是零和遊戲

2016-08-28 12:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕教廷聖座教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）昨日表示，梵中關係變暖對全世界都有益處，梵蒂岡殷切期盼改善與中國的關係。對於梵中關係趨暖是否影響與我邦交，外交部次長吳志中表示，這並不是一個「零和遊戲」，我國和教廷關係穩定，維持正常邦交是最重要的。吳志中也強調，我方與教廷是宗教自由的價值同盟，教廷基於推廣宗教自由和中國對話，他認為是「很好的事情」。

帕洛林昨在義大利發表演說，表示高度期盼梵中關係將有新的發展，而中國的天主教徒乃至於整個中國，都能得蒙其利。外交部今早對此回應表示，對教廷與中國之間的對話及互動均有掌握，並強調我國與教廷長期進行人道援助合作，未來將持續強化邦誼。

吳志中今出席「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，會後受訪時表示，我國與教廷目前關係穩定，副總統陳建仁的出訪安排也相當順利。吳志中說，我國與教廷在宗教自由、民主人權與人道援助等方面，擁有共識，是價值同盟。因為教廷不是以國家利益為前提的一般國家，推動宗教自由是教廷的基本立場，因此教廷基於宗教自由和中國對話，他認為是「很好的事情」。但吳志中也指出中國天主教有複雜問題，包括主教任命、教區與地下教會等，若中國有宗教自由，他正面看待。

吳志中說，對我方而言，最重要的事就是和教廷維持正常邦交。至於梵中關係趨暖是否影響我國邦交，吳志中強調，這不是一個零和遊戲，並不是說他跟誰好、就要跟人家斷交，要外界不要解釋成黑白問題。