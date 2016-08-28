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段宜康失言 徐榛蔚要求辭立委

2016-08-28  12:48

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長補選結果最後由國民黨勝出，民進黨立委段宜康昨在臉書批「鄙視花蓮人」，隨後雖緊急刪文，並在今早為不當發言道歉，但仍無法平息花蓮人「怒火」，臉書依舊被灌爆，藍營不分區立委徐榛蔚更召開記者會，要求段除應向花蓮民眾道歉，還要辭掉立委一職。

花蓮市長選戰昨晚剛落幕，綠營立委段宜康卻在臉書發文「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，隨後刪文，但已被網友截圖流出，引發花蓮人不滿，藍營花蓮立委徐榛蔚今早也表達抗議，要求段應出面公開道歉。

徐榛蔚痛批，花蓮市民在憲法保障公民權下，選出了新的花蓮市長，神聖一票代表民主社會真正的價值，遺憾段宜康委員在人民行使權利後，用粗俗言語羞辱花蓮人。

對此，民進黨發言人楊家俍表示，選舉已經結束，各方都應該謹言慎行，國民黨也勿藉此挑起不必要的對立。他說，面對選舉結果，民進黨的立場及態度很清楚，第一時間表示虛心接受並承認敗選，同時所有地方黨公職幹部也會配合花蓮立委蕭美琴，秉持已故田智宣市長的精神，「相信土地，相信人民，更要相信自己所代表的價值」，持續努力，堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。

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  • 民進黨立委段宜康昨在臉書失言批「鄙視花蓮人」，花蓮區立委徐榛蔚今早召開記者會，要求段除向花蓮民眾道歉，還要辭掉立委一職。（記者王峻祺攝）

    民進黨立委段宜康昨在臉書失言批「鄙視花蓮人」，花蓮區立委徐榛蔚今早召開記者會，要求段除向花蓮民眾道歉，還要辭掉立委一職。（記者王峻祺攝）

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