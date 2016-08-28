段宜康失言 徐榛蔚要求辭立委
2016-08-28 12:48
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長補選結果最後由國民黨勝出，民進黨立委段宜康昨在臉書批「鄙視花蓮人」，隨後雖緊急刪文，並在今早為不當發言道歉，但仍無法平息花蓮人「怒火」，臉書依舊被灌爆，藍營不分區立委徐榛蔚更召開記者會，要求段除應向花蓮民眾道歉，還要辭掉立委一職。
花蓮市長選戰昨晚剛落幕，綠營立委段宜康卻在臉書發文「我可以假裝尊重選舉的結果；但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，隨後刪文，但已被網友截圖流出，引發花蓮人不滿，藍營花蓮立委徐榛蔚今早也表達抗議，要求段應出面公開道歉。
徐榛蔚痛批，花蓮市民在憲法保障公民權下，選出了新的花蓮市長，神聖一票代表民主社會真正的價值，遺憾段宜康委員在人民行使權利後，用粗俗言語羞辱花蓮人。
對此，民進黨發言人楊家俍表示，選舉已經結束，各方都應該謹言慎行，國民黨也勿藉此挑起不必要的對立。他說，面對選舉結果，民進黨的立場及態度很清楚，第一時間表示虛心接受並承認敗選，同時所有地方黨公職幹部也會配合花蓮立委蕭美琴，秉持已故田智宣市長的精神，「相信土地，相信人民，更要相信自己所代表的價值」，持續努力，堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
- 今年3敗6棄選 民進黨911有「非贏不可」壓力
- 梵中關係趨暖影響我邦交？吳志中：這不是零和遊戲
- 星期專論》遷校遷村，最後是無處可遷！
- 防肥貓高官！退輔會轉投資事業改革出爐
網友回應
熱門新聞
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- 台灣寶可夢熱潮末日 《天下》：9月10日
- 無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救
- 《自殺突擊隊2》傳明年開拍！大反派竟是「他」
- MP簽唱4缺2 粉絲冒雨相挺
- 岡田屋漆器展 日本職人親自授課
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 自由開講》只會滅火，無力蓋樓？蔡政府的百日困境
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
- 住摩鐵遭偷拍勒索 69對愛侶住過同房間
- 拓路圍籬冒出枝葉 騎士心驚
- 蔡英文約見司法院正副院長人選
- 偷手機被逮辯誤拿 接電話還謊稱是「機主姊姊」
- 紅衣女子誤闖國道「紅斑馬」即刻護送、依法開罰
- 北韓駐俄貿易官員叛逃 目前行蹤不明
- 中國冰箱疑傳爆炸 小兄妹慘死現場
- 登山界傳奇 古道學者楊南郡走了
- MLB》小聯盟10日遊 李大浩重回大聯盟
- 藝人路斯明弟弟 抓寶搞成擄鴿勒贖
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 機捷通車是政治問題？交通部：積極度問題
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 顧客最喜愛的航空公司 長榮勇奪世界第3
- 張景嵐海邊辣曬美背 「小煜游過來了！」
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 奧運拳擊飽受批評 吳經國：2020大改變
- 萬榮鄉長補選 張秋美711票勝出
- （影音）蔡健雅憶昔日低潮 Jolin正能量陪療癒
- 高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩
- 《健康充電站》牙齒保健講座
- 新北戶所代辦護照 議員促北市跟進
- NBA》君無戲言？詹皇輸牌不認帳（影音）
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 側錄加油信用卡盜刷 警逮4名嫌犯
- 飛行傘玩家 虎頭山遇亂流摔死
- 澎湖博弈公投起跑 首傳恐嚇案
- 巴拉圭士兵北部遇襲 8死
- 無獅分 陳禹勳18啦!
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：段宜康失言 徐榛蔚要求辭立委
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分