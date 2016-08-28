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許宗力掌司院 林明昕：看不出有違憲

前大法官許宗力被提名司法院長，引發司法界對再任與不得連任的爭議。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-08-28  12:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文擬提名前大法官許宗力為大法官並為司法院院長，遭外界質疑許「再任」大法官，有違反憲法規定大法官「不得連任」之虞。對此，我公法權威、台大法學院副教授林明昕昨受訪指出，「再任」與「連任」意義完全不同，在文意上、歷史上、憲法特性上，都不能隨意解釋「連任包含了再任」，直言「怎麼會是違憲？我看不出來！」

林明昕指出，憲法條文寫的就是「不得連任」，與「再任」有不同意義，這不是文字遊戲，不能混為一談。此外，我國憲法增修條文第五條的研擬，也僅規定大法官不得連任，未採納德國不得再任之立法例，這也很清楚說明了我憲法與德國法的差異。

林明昕表示，我國「不得連任」規定寫在憲法中，解釋憲法必須慎重，不能輕易做太擴張的解釋，將沒必要禁止的東西都禁止在內，把所有能想像到的情況全部綁死。他並表示，憲法只能做最低度的規定，必須留下容續空間，讓法律去發揮。

林明昕進一步指出，對憲法的解釋上，應該要避免「原任期未滿即離職、但於原任期屆滿時再次提名」，以再任方式故意規避的情況。然而許宗力於2011年大法官任滿，若事隔5年再被提名，根本沒有規避的問題，如果沒有這些情形，再任不是不行。

林明昕也說，許宗力是學養很高且相對年輕的學者，樂意溝通是他的特質，許宗力也有留德經歷，有歐陸法系的學養，還對英美法系有涉獵，兼容並蓄，擔任司法院長一職很合適。

我國憲法增修條文第五條規定，「司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任。但並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。」

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