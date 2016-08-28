段宜康貼文爭議 民進黨：國民黨勿挑起不必要對立

2016-08-28 12:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮巿長補選結果昨出爐，民進黨敗選，民進黨立委段宜康貼文批評花蓮市選民，引發爭議。民進黨發言人楊家俍表示，選舉已結束，各方都應該謹言慎行。

花蓮巿長補選結果，國民黨提名候選人魏嘉賢大贏民進黨對手張美慧3000多票，段宜康在臉書寫下「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」。他雖已刪文，但仍被網友截圖瘋傳，草協聯盟發起人徐巧芯也轉發截圖表示，「鄙視人民的政黨，當然最後是會輸的。」

對此，民進黨發言人楊家俍表示，選舉已經結束，各方都應該謹言慎行，國民黨也勿藉此挑起不必要的對立。

楊家俍表示，面對選舉結果，民進黨的立場及態度很清楚，第一時間表示虛心接受並承認敗選，同時所有地方黨公職幹部也會配合花蓮立委蕭美琴，秉持已故田智宣市長的精神，「相信土地，相信人民，更要相信自己所代表的價值」，持續努力，堅持改革，致力推動花蓮的重大建設與發展。