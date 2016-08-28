打倒萬惡「騜」 kuso小英漫畫《霸海皇英》上市

漫畫家韋宗成最新作品《霸海皇英》上市。（圖擷取自霸海皇英宣傳頁網站）

2016-08-28 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕漫畫家韋宗成專長將台灣政治kuso成港漫風格，靠《馬皇降臨》、《六都爭霸》等作品闖出名號，其影射現任總統蔡英文的最新作品《霸海皇英》，也在27日正式開賣。

《霸海皇英》全一集，共144頁，角色近40人，包括主角「瑛」、大反派「騜」，還有神龍太子「朱力輪」、打狗女霸「陳局」等等，全是影射現在政壇上的人物。

在昨天與今天舉行的「Fancy Frontier開拓動漫祭」，韋宗成也特別設了一個攤位，推出結合小英抱枕、書與洋蔥餅的「霸海皇英」抱枕特別版，並與插畫家蠢羊合作，推出「自己的總統自己畫」、「強者終須一戰」的限量原創T恤。