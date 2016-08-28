| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

打倒萬惡「騜」 kuso小英漫畫《霸海皇英》上市

漫畫家韋宗成最新作品《霸海皇英》上市。（圖擷取自霸海皇英宣傳頁網站）

2016-08-28  12:04

〔即時新聞／綜合報導〕漫畫家韋宗成專長將台灣政治kuso成港漫風格，靠《馬皇降臨》、《六都爭霸》等作品闖出名號，其影射現任總統蔡英文的最新作品《霸海皇英》，也在27日正式開賣。

《霸海皇英》全一集，共144頁，角色近40人，包括主角「瑛」、大反派「騜」，還有神龍太子「朱力輪」、打狗女霸「陳局」等等，全是影射現在政壇上的人物。

在昨天與今天舉行的「Fancy Frontier開拓動漫祭」，韋宗成也特別設了一個攤位，推出結合小英抱枕、書與洋蔥餅的「霸海皇英」抱枕特別版，並與插畫家蠢羊合作，推出「自己的總統自己畫」、「強者終須一戰」的限量原創T恤。

《霸海皇英》中的角色都是影射政壇人物。（圖擷取自霸海皇英宣傳頁網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 霸海皇英 韋宗成
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：打倒萬惡「騜」 kuso小英漫畫《霸海皇英》上市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.