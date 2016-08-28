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「鄙視選民」言論挨批 段宜康發道歉文暗諷國民黨

2016-08-28  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選結果在昨日出爐，由國民黨候選人魏嘉賢勝出。但事後民進黨立委段宜康在臉書發文，直言「我沒辦法假裝不鄙視那些選民」。此言論引發網友批評，段宜康也在後來刪文，並在今日發文道歉，但內容仍是酸度爆表。

段宜康昨日在臉書上寫到，「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，這樣的發言被外界痛批是民進黨輸不起。段宜康事後也刪文滅火，但已被網友截圖在網路上流傳。

面對排山倒海的指責，段宜康在今日發文道歉。內容中寫到，他要對昨日選後的發言道歉，以及未能協助化解中央執政爭議，造成地方選舉困難而道歉。

另外，他也對「未能有效監督查賄工作，徒然坐視漫天買票傳聞道歉。」強調為什麼要厲言恫嚇、偵騎四出，才能維持乾淨的選舉環境？最後諷刺地表示，「我為讓一向主導買票的政黨，在投票後還能繼續追打民進黨的候選人，令我們的支持者難堪道歉。」

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  • 花蓮市長補選由國民黨候選人魏嘉賢勝出。（資料照，記者王峻祺攝）

    花蓮市長補選由國民黨候選人魏嘉賢勝出。（資料照，記者王峻祺攝）

  • 段宜康選後PO文表示「鄙視選民」。今日雖然發文道歉，內容中仍暗諷國民黨。（資料照，記者簡榮豐攝）

    段宜康選後PO文表示「鄙視選民」。今日雖然發文道歉，內容中仍暗諷國民黨。（資料照，記者簡榮豐攝）

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