人渣文本：洪秀柱亂放話 正藍都已受不了
2016-08-28 11:42
國民黨在洪秀柱領導下未能振衰起敝，民調持續下挫。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱日前表示國民黨當年從中國帶到台灣的黃金與故宮寶物都是黨產，言論引發爭議。筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航對此撰文分析，指洪秀柱1年多來的「神奇表現」，已經讓正藍的朋友都不禁向他批評，「她這樣講太瘋狂。」
《蘋果日報》今天刊登人渣文本文章〈慈悲沒有敵人，瘋狂沒有極限〉，文章寫道，總統蔡英文雖然民調不佳，但許多媒體刻意不提的是，國民黨的民調也大幅下挫。洪秀柱目前看來是把挽救黨產放在第一優先，但除了亂放話又沒啥實際作為，甚至戳到了意識形態馬蜂窩。
人渣文本指出，「黃金運台」和「故宮國寶」的「敘事」，一直是「中華民國在台灣」建構合理性的神話，對於藍軍信眾有宗教意義，但洪秀柱為了黨產，輕易改變神話敘事的內容與喻意，那麼正藍軍都會要反感的反問，她憑什麼？以為自己和兩蔣同等級嗎？
人渣文本認為，面對當前政治劣勢，國民黨只有一種選擇，就是轉攻為守，回去低調做事，穩住地盤，與人為善，也就是新北市長朱立倫現在所做的，但國民黨現在的高層卻是「瘋狂沒有極限」，把所有老本都掏出來當神風特攻隊，浪費掉手中僅存的牌，唯一的用處，就是「讓一些『正藍的』醒來了。」
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