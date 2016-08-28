教廷盼與中國改善關係 外交部：關注梵中對話
外交部表示，我政府對教廷與中國的對話情形均有掌握。圖為外交部部長李大維。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕教廷聖座國務卿帕洛林（Pietro Parolin）昨日表示，梵蒂岡高度希望改善與中國的關係，梵中關係變暖，有益全世界。外交部對此表示，我政府對教廷與中國的對話情形均有掌握，並強調我國與教廷長期進行人道援助合作，未來將持續強化邦誼。
教廷與中國自1951年斷交，是西方世界唯一與中國無邦交的國家。教宗方濟各近年積極推動改善梵中關係，去年聯合國大會時傳出曾試圖與中國領導人習近平見面；今年4月時梵中就主教任命問題進行協商；8月初時香港教區主教湯漢表示教梵中已就主教任命問題達成初步共識。上述種種進展，被視為是梵中建交的前奏，昨日教廷最高外交官帕洛林再度釋出訊息，表達梵中關係改善對世界有益，且對此改變抱持樂觀期待。
帕洛林在義大利北部波德諾市發表演說時，表示對梵中關係將有新的發展，而中國的天主教徒，乃至於整個中國，都能因此得蒙其利。帕洛林強調，這個世界已被太多的緊張和衝突所撕裂、傷害，因此這樣的改變對舉世追求秩序、和平、有成效同居共存的所有國家人民而言，也將帶來好處。
外交部對此回應表示，對教廷與中國之間的對話及互動均有掌握。外交部表示，教廷非俗世國家，其對外關係首重全球牧靈及福傳，因此教廷對於中國教會未能與羅馬教會共融一事，甚為關切。
外交部強調，教廷與我國邦誼源遠流長，高層互訪頻繁，且我國與教廷在人道援助合作方面長期合作。外交部指出，我國援助伊拉克北部災民、濟助西非伊波拉疫情災民、尼泊爾震災災民、日本及厄瓜多震災災民等，教廷及受到援助之國教區主教均對我表達感謝。外交部表示，未來持續密切關注梵諦岡與中國的互動，並致力增進我國與教廷的和平人道慈善夥伴關係，持續強化雙邊邦誼。
副總統陳建仁總統蔡英文特使，將於9月2日出訪教廷，出席在梵蒂岡舉行的德蕾莎修女封聖儀式。訪團並將會晤教廷高階神職人員，視察駐教廷大使館與駐義大利代表處，並與我駐梵蒂岡神職人員、旅居義大利僑領等人餐敘。
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標題：教廷盼與中國改善關係 外交部：關注梵中對話
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