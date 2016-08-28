小英執政百日 親民黨表肯定 但要求改這個

2016-08-28 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文政府執政滿百日，親民黨公開肯定蔡英文堅持改革的方向，但是，同時對她部分政策及用人方面，認為必須要調整。

親民黨副秘書長劉文雄在臉書上，對蔡政府執政提出期許，希望「多一點民生，少一點政治，先把心力放在解決民眾切身的痛苦」、「未來遴選人才時，必須謹慎嚴審」、「對於台灣未來的產業變革，要有宏觀的視野和遠見」、「維持兩岸和平」。