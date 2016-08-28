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落實小英政見 退伍官兵就學就業預算增加1.7億

退輔會主委李翔宙。（資料照，記者方賓照攝）

2016-08-28  10:06

〔記者羅添斌／台北報導〕為落實蔡總統「強化年輕官士兵就學輔導，提供軍人在職及退伍後競爭力」政策，完善募兵制度，退輔會今天表示，已化政策為具體施政計畫，大幅擴增就學就業預算1.7億，並於國軍官兵從軍第一天進入軍營，即由退輔會專案編組明確說明完整退輔制度，除激勵官兵規劃軍中生涯外，並間接穩定軍心士氣。

退輔會也表示，在主動辦理服役4到9年第二類志願役退除役官兵核認程序方面，「由原被動申請，調整為榮服處主動辦理」，並於退伍前即由本會寄發權益卡，使屆退官兵完整瞭解相關權益。退伍後主動訪視，提供完整服務。

退輔會說，「預期現行核認率將由2%增至100%，讓有需求官兵皆能實際受惠」。

在就學獎補助方面，退輔會表示，將以激勵角度出發，初期依核實補助精神由原額度2~4萬元提高至3~5萬元，並新增第二類退除役官兵補助對象，大幅擴增就學獎補助預算3.7倍，未來將提升獎勵機制，以強化就學實質誘因，同時擴大國（公）營事業就業考試補助範圍，預期可嘉惠7,173人次。

另為強化青壯低階官兵第二專長培訓，提供多元參訓管道，研議大幅擴增預算3至5倍，會同國防部建立「軍中專長與民間專長及證照轉換對照表」，採「一專多能」、「分齡專班施訓；另為提供更多元之參訓管道，由原補助經費自行參訓之61個班隊，擴增至105個班隊，預期嘉惠8千餘人，可全數滿足屆退官兵需求。

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