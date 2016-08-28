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配合長照政策 李翔宙：設10處養生村或銀髮宅

2016-08-28  09:49

〔記者羅添斌／台北報導〕為配合新政府推動長照政策，退輔會主委李翔宙今天指出，退輔會積極統合醫療安養服務機制，而為促進健老化、發展養生專區，退輔會已責成屬農場盤點土地後，規劃在全台10處地點設立「養生村」或是「銀髮住宅」，面積達到84餘公頃。

退輔會說，依蔡總統指示，退輔會系統累積照顧老人的經驗，是建構長照體系的重要基礎，台北榮總高齡醫學中心多年來的經驗，是成立國家級高齡及健康研究中心的基礎。林全院長也指示，輔導會應配合衛福部推動長照服務。

退輔會指出，輔導會積極配合衛福部「長照十年2.0」計畫，整合所屬機構的長照資源，建構全方位長照服務網絡，提供優質、平價、普及的長照服務，協助榮民/眷及民眾健康老化、在地安老。

李翔宙今表示，在整備長照量能上，所有榮院設立居家護理所，擴大提供整合性居家醫療照護，並申請成立日照中心。輔導會設置機構住宿式服務9,493床，預計再增加2,141床；已完成長照醫事人員培訓2,000人，預計再培訓500人。

此外，退輔會將擴大榮家收住一般民眾。李翔宙表示，榮家依限現行規定僅收住榮民及併同安置眷屬；基於資源共享政策修正輔導條例17條及辦理民眾自費入住試行計畫，業已報行政院審查，待核定後，可多收住民眾約160~400人（總床位2%~5%）。

退輔會並擴大推廣「佳里榮家失智照護專區」，佳里榮家專區照顧模式，推廣至其他6所具失智床位榮家，提供約370人專區照顧模式，待相關條例修正後，開放民眾申請入住，協助建構國家失智症照護網。

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  • 李翔宙今天指出，退輔會已責成屬農場盤點土地後，規劃在全台10處地點設立「養生村」或是「銀髮住宅」，面積達到84餘公頃。（資料照，記者劉信德攝）

    李翔宙今天指出，退輔會已責成屬農場盤點土地後，規劃在全台10處地點設立「養生村」或是「銀髮住宅」，面積達到84餘公頃。（資料照，記者劉信德攝）

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