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傳蔡英文同意量產雄三發射車、沱江巡艦

傳蔡英文同意量產飛彈發射車與沱江級巡邏艦。（圖片擷取自「國家中山科學研究院」網站）

2016-08-28  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕國防部明年計畫執行的7項重大軍事投資案中，傳總統蔡英文已同意量產可在陸路機動部屬的雄三飛彈發射車。且為避免雄三誤射事件重演，軍方也將在操作面板上設置防呆機制。

根據《風傳媒》報導，除量產雄三飛彈發射車外，蔡英文也同意增購雄二飛彈發射車，屆時將大幅增加雄風系列飛彈的機動性與打擊力。另外，可分別搭載8枚雄三、雄二的沱江級巡邏艦也將在明年量產。

針對雄三誤射的嚴重缺失，軍方也重新檢討訓練、演習等各項飛彈發射流程，並重新擬定飛彈火線保管和安裝規定，同時在操作面板上加入密碼等防呆機制。

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  • 傳蔡英文同意量產飛彈發射車與沱江級巡邏艦。（資料照，記者王敏為攝）

    傳蔡英文同意量產飛彈發射車與沱江級巡邏艦。（資料照，記者王敏為攝）

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