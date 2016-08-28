狗狗先入住官邸！ 小英領養的退休導盲犬 特色是很貪吃
2016-08-28 09:07
總統蔡英文認養的3隻退役導盲犬小白、小黃、小黑，將在9月初先住進官邸熟悉環境。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文認養的3隻退役導盲犬小白、小黃、小黑，將在9月初先住進官邸熟悉環境，小英要到9月底10月初才會遷入。這3隻導盲犬有公有母，還有一對是姐弟，共同的特色就是很貪吃。
據《蘋果日報》報導，這3隻狗狗目前都差不多8歲，小白和小黃是同一胎出生的姊弟，都在台灣本土培養因而性格相近；小黑則是出生於日本，但也是送到台灣來訓練。牠們個性平和，喜愛與人類互動且相當聰明，只是愛吃了一點。
惠光導盲犬學校教育推廣組組長彭筱涵表示，蔡總統希望認養退休導盲犬，讓為人類付出許多的狗狗，在卸下工作後能夠過得快樂。雖然年齡較長的大型犬會有醫療需求和飲食注意事項，但小英認為這些都不是問題。
至於認養的退休導盲犬，是否能和蔡英文愛貓「蔡想想」和平相處，彭筱涵強調，導盲犬小時候都有做過訓練，看到貓只會「視若無睹」或是「敬而遠之」，所以應該能和貓咪一起生活。
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