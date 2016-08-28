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看洋基重建 謝金河喊話小英政府：老將下台

蔡英文總統。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-08-28  08:12

〔即時新聞／綜合報導〕小英政府上台即將百日，支持度急劇下跌到 5成以下，這帶來的警訊，引發諸多觀察評論，財信傳媒董事長謝金河就以美國職棒洋基隊的換血重建工程，來呼籲小英政府，「老將請下台，讓新秀放手一搏」，以找到新出路。

謝金河在臉書上以洋基隊的換血工程為喻表示，今年Mlb球季開打，洋基死氣沈沈，令人不忍卒睹；而過去洋基最知名的做法就是砸大錢去追當紅球星，但這些高薪老將總在合約後數年就已經無力再戰，又擋住新將的前途，使得洋基陷入惡性循環，這次洋基改變作法，出脫王牌，換來數個潛力小將，再加上自己培養的新人，終於在大聯盟重建銳氣。

謝金河認為，「新政府用人謹小慎微，老人當家」，「洋基的重建之路，值得新政府好好用心體會！」

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