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今年3敗6棄選 民進黨911有「非贏不可」壓力

民進黨執政後，地方補選卻一再失利。（資料照，記者劉信德攝）

2016-08-28  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕昨天花蓮市長補選「綠地變藍天」，此為今年總統大選以來地方補選第9戰，但執政的民進黨並未佔上風，目前戰績3敗6棄選，全軍覆沒，下一戰9月11日雲林口湖鄉長補選，面臨非贏不可的壓力。

今年1月16日總統大選以來，共有9次地方鄉鎮市長、議員補選，其中民進黨有6次棄選，3次敗選則包括5月28日屏東縣里港鄉長補選，無黨籍的林秀琴打敗民進黨的許國華；7月23日彰化田尾鄉長補選，國民黨的陳君栓打敗民進黨的陳孟杰；昨天花蓮市長補選，國民黨魏嘉賢贏過民進黨張美慧。

《中國時報》報導，雲林縣口湖鄉長蔡永常因案辭職，共有4人參選，9月11日投票。民進黨由縣議員林哲凌出戰，另3名候選人都是無黨籍且來頭不小，包括前鄉長蔡永常女兒、縣議員蔡孟真代父出征，前口湖鄉農會總幹事呂老乾深耕農會系統，鄉民代表王溪邊則有漁會系統支持。

報導指出，林哲凌面臨三方夾擊，輔選人員透露，中央與雲林縣都是民進黨執政，大家都有「非贏不可」的壓力。

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  • 中央、地方全面拉抬林哲凌（右三）。（資料照，記者陳燦坤攝）

    中央、地方全面拉抬林哲凌（右三）。（資料照，記者陳燦坤攝）

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相關關鍵字： 口湖鄉長補選 民進黨 花蓮市長補選 蔡永常 補選
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