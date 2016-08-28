沒有搞錯！他就叫「許願神」...

昨天花蓮市長選舉，網友們發現其中一位無黨籍候選人名字竟叫「許願神」，不少人以為名字被誤植，但其實「許願神」真有其人。（資料照，記者王錦義攝）

2016-08-28 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕昨天花蓮市長補選，選舉結果出爐，國民黨魏嘉賢得票1萬7923票，民進黨張美慧1萬3958票，國民黨奪回花蓮市的執政權。但昨天選舉結果出爐後，網友們發現其中一位無黨籍候選人名字竟叫「許願神」，不少人以為候選人名字被誤植，但其實「許願神」真有其人。

現為花蓮市第3選區市民代表的「許願神」曾接受本報專訪表示，他是國營事業退休人員，經常趁著假日從花蓮搭火車北上，在台北市各景點擔任街頭藝人，除了散播歡笑，也把部分所得捐給孤兒院。「許願神」也說，但願他自己人如其名，募集各界愛心，當孤兒們的「許願神」。另外，他也有電匠、獸醫師等多項執照，相當多才多藝。

另外，據《東森新聞雲》報導，「許願神」解釋他的名字由來，原來是曾祖父為他取的，他認為這名字為自己帶來好運，未來如果有孫子的話，會考慮取名叫「許願池」。