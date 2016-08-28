| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
礁溪鄉溫泉飯店 一男子墜樓身亡
 首頁 > 政治

直選地方主委 邱復生籲洪秀柱：不要當國民黨歷史罪人

2016-08-28  06:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正在為花蓮市長補選勝利歡欣鼓舞，不過，台開董事長邱復生則跳出來直呼黨主席洪秀柱，在任內完成「地方黨部主委直選」一事，將成國民黨成歷史功臣，不要當國民黨歷史罪人。

《中國時報》報導，國民黨黨代表連署「地方黨部主委直選」超過671人，已超過選舉黨代表約 1100多人的半數，更超過提全國黨代表大會提案門檻的 60人，這項提案連署是由中常委姚江臨提出，預定在 9月 4 日的全代會中提案，而就連署人數來看，提案接近成熟。

據報導，邱復生直接對黨主席洪秀柱喊話，指將來的國民黨沒有了黨產，「請問主席，妳剩什麼？」，若是處理好黨員直選地方主委一事，就是歷史功臣，還有機會連任。

廣告
  • 台開董事長邱復生加入國民黨地方黨部主委直選的連署行列。（資料照，記者花孟璟攝）

    台開董事長邱復生加入國民黨地方黨部主委直選的連署行列。（資料照，記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨全代會 洪秀柱 邱復生 黨部主委直選
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：直選地方主委 邱復生籲洪秀柱：不要當國民黨歷史罪人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.