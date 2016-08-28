直選地方主委 邱復生籲洪秀柱：不要當國民黨歷史罪人

2016-08-28 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正在為花蓮市長補選勝利歡欣鼓舞，不過，台開董事長邱復生則跳出來直呼黨主席洪秀柱，在任內完成「地方黨部主委直選」一事，將成國民黨成歷史功臣，不要當國民黨歷史罪人。

《中國時報》報導，國民黨黨代表連署「地方黨部主委直選」超過671人，已超過選舉黨代表約 1100多人的半數，更超過提全國黨代表大會提案門檻的 60人，這項提案連署是由中常委姚江臨提出，預定在 9月 4 日的全代會中提案，而就連署人數來看，提案接近成熟。

據報導，邱復生直接對黨主席洪秀柱喊話，指將來的國民黨沒有了黨產，「請問主席，妳剩什麼？」，若是處理好黨員直選地方主委一事，就是歷史功臣，還有機會連任。