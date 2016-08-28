直選地方主委 邱復生籲洪秀柱：不要當國民黨歷史罪人
2016-08-28 06:48
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正在為花蓮市長補選勝利歡欣鼓舞，不過，台開董事長邱復生則跳出來直呼黨主席洪秀柱，在任內完成「地方黨部主委直選」一事，將成國民黨成歷史功臣，不要當國民黨歷史罪人。
《中國時報》報導，國民黨黨代表連署「地方黨部主委直選」超過671人，已超過選舉黨代表約 1100多人的半數，更超過提全國黨代表大會提案門檻的 60人，這項提案連署是由中常委姚江臨提出，預定在 9月 4 日的全代會中提案，而就連署人數來看，提案接近成熟。
據報導，邱復生直接對黨主席洪秀柱喊話，指將來的國民黨沒有了黨產，「請問主席，妳剩什麼？」，若是處理好黨員直選地方主委一事，就是歷史功臣，還有機會連任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 掛佛像電動車 農曆7月也敢偷
- 推有機農業 政院將釋台糖地
- 易肇事橋樑 添圖形化標誌
- 陳仕朋、劉家愷 新「犀」望報到
- 行李箱會自己秤重 獲日發明展金獎
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 芝加哥警察6年開2600槍 中槍者8成是非裔男
- 08/28 各報重點新聞一覽
- 全台各地有雨 北台灣今晚低溫降至24度！
- 「被外星人攻擊」沒人理 火攻法院判刑
- 路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 嚴德發11月屆齡 軍方首長將調整
- 媽寶勒警 還叫媽找記者議員
- 海洋悲歌！小琉球廢輪胎卡死綠蠵龜
- 風箏節、魚鱻節 新竹漁港湧人潮
- 【愛讀書】 《我在南方的家》
- 造價27億美元 蜜雪兒贊助攻擊潛艦交艦
- 自由廣場》黃安反對的往往對
- 造價1800萬黃金海韻 捐贈高市府
- （影音）盧廣仲帶路逛夜市 方大同學唱《愛拚才會贏》
- 最高50萬獎金 高雄春藝小劇場徵件
- 送竹子存錢筒 國小校長教新生儲蓄
- 自由廣場》從寂寞星球看澎湖博弈
- 復育德高嶺百年梯田 不種稻改拚觀光
- 性騷擾沒告成 女遭上司控誹謗
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
- 台灣缺紫色 謝里法妙答小說取名
- 謝忻出外景受傷 細菌感染挖肉救命
- 原版哈利波特 有望回歸《被詛咒的孩子》電影？
- 大學生打工沒戴護目鏡 金屬絲刺眼險失明
- 屏東菸廠設國圖南館 林全允協助
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 見不到范爺好難過 李晨撒嬌「以後別同時拍戲」
- 機捷4522件系統異常 兩個月內竟全釐清
- 莊佳容紐黑文決賽失利 連2年屈居女雙亞軍
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：直選地方主委 邱復生籲洪秀柱：不要當國民黨歷史罪人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分