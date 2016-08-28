洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
2016-08-28 07:07
國民黨魏嘉賢當選花蓮市長，國民黨主席洪秀柱和政策會執行長蔡正元都稱已16連勝，不過據黨內資料，洪上任後應只有3勝。（資料照，記者王峻祺攝）
〔即時新聞／綜合報導〕昨天花蓮市長補選，藍營的魏嘉賢勝出，低迷的國民黨彷彿注入一劑強心針。國民黨主席洪秀柱宣稱已經16連勝，國民黨政策會執行長蔡正元更稱，洪擔任黨主席後連16場勝選，而且是「16比0」。不過，根據國民黨統計資料，兩人說法都被打臉。
《聯合報》報導，國民黨統計，洪秀柱3月30日上任黨主席以來，共只有7次鄉鎮市長、縣市議員補選，其中只有3次由國民黨候選人當選，包括彰化縣田尾鄉長補選，及昨天花蓮市長與萬榮鄉長補選，其他4次選舉都是由無黨籍候選人當選，洪秀柱真正戰績應為3勝。
國民黨對此回應，所謂的16連勝，應是指前年九合一地方選舉後的鄉鎮市長、縣市議員補選，目前共有17場，能不能全部算勝選，並非不能討論。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 掛佛像電動車 農曆7月也敢偷
- 推有機農業 政院將釋台糖地
- 易肇事橋樑 添圖形化標誌
- 陳仕朋、劉家愷 新「犀」望報到
- 行李箱會自己秤重 獲日發明展金獎
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 芝加哥警察6年開2600槍 中槍者8成是非裔男
- 08/28 各報重點新聞一覽
- 全台各地有雨 北台灣今晚低溫降至24度！
- 「被外星人攻擊」沒人理 火攻法院判刑
- 路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 嚴德發11月屆齡 軍方首長將調整
- 媽寶勒警 還叫媽找記者議員
- 海洋悲歌！小琉球廢輪胎卡死綠蠵龜
- 風箏節、魚鱻節 新竹漁港湧人潮
- 【愛讀書】 《我在南方的家》
- 造價27億美元 蜜雪兒贊助攻擊潛艦交艦
- 自由廣場》黃安反對的往往對
- 造價1800萬黃金海韻 捐贈高市府
- （影音）盧廣仲帶路逛夜市 方大同學唱《愛拚才會贏》
- 最高50萬獎金 高雄春藝小劇場徵件
- 送竹子存錢筒 國小校長教新生儲蓄
- 自由廣場》從寂寞星球看澎湖博弈
- 復育德高嶺百年梯田 不種稻改拚觀光
- 性騷擾沒告成 女遭上司控誹謗
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
- 台灣缺紫色 謝里法妙答小說取名
- 謝忻出外景受傷 細菌感染挖肉救命
- 原版哈利波特 有望回歸《被詛咒的孩子》電影？
- 大學生打工沒戴護目鏡 金屬絲刺眼險失明
- 屏東菸廠設國圖南館 林全允協助
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 見不到范爺好難過 李晨撒嬌「以後別同時拍戲」
- 機捷4522件系統異常 兩個月內竟全釐清
- 莊佳容紐黑文決賽失利 連2年屈居女雙亞軍
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分