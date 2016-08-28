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洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！

國民黨魏嘉賢當選花蓮市長，國民黨主席洪秀柱和政策會執行長蔡正元都稱已16連勝，不過據黨內資料，洪上任後應只有3勝。（資料照，記者王峻祺攝）

2016-08-28  07:07

〔即時新聞／綜合報導〕昨天花蓮市長補選，藍營的魏嘉賢勝出，低迷的國民黨彷彿注入一劑強心針。國民黨主席洪秀柱宣稱已經16連勝，國民黨政策會執行長蔡正元更稱，洪擔任黨主席後連16場勝選，而且是「16比0」。不過，根據國民黨統計資料，兩人說法都被打臉。

《聯合報》報導，國民黨統計，洪秀柱3月30日上任黨主席以來，共只有7次鄉鎮市長、縣市議員補選，其中只有3次由國民黨候選人當選，包括彰化縣田尾鄉長補選，及昨天花蓮市長與萬榮鄉長補選，其他4次選舉都是由無黨籍候選人當選，洪秀柱真正戰績應為3勝。

國民黨對此回應，所謂的16連勝，應是指前年九合一地方選舉後的鄉鎮市長、縣市議員補選，目前共有17場，能不能全部算勝選，並非不能討論。

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