立委看國家歌劇院：文化藝術難用盈虧衡量
2016-08-27 23:40
〔記者黃鐘山／台中報導〕審計部對台中國家歌劇院營運提出警訊，立委何欣純認為，決算報告只看數字就做如此意見，不夠確實，並舉英國國家歌劇院為例，就算虧損卻有無可取代的歷史定位。立委黃國書、張廖萬堅也說，文化藝術推廣難以用金錢盈虧衡量，表演藝術落地生根更是關鍵。
何欣純說，審計意見忽略掉台中歌劇院對中部文化建設及藝文推動的指標性意義，以兩廳院為例，雖然也是連年虧損，然而兩廳院營運近30年培養北部眾多藝文欣賞人口，這些軟實力的培養就是帳面上看不到的「紅利」。
何欣純更指出，英國的國家歌劇院去年宣布虧損將近220萬英鎊，但仍是世界上首屈一指的歌劇院。每個場館都有自己的問題，但是要想辦法如何一面開源節流、創造市場，同時培養藝文人口與演藝行政人才。
黃國書也說，要在中南部地區推展文化藝術工作相較不容易，難以用金錢盈虧來表述推展結果，但文化部要對審計意見謹慎面對，因為除了台中市民以外，全台所有熱愛表演藝術的朋友都對台中歌劇院有所期待。
張廖萬堅表示，台中過去大型國際表演，均是免費為主，放煙火式的活動，現有中部的表演團體、國際性展演活動及藝術市場尚屬「札根」階段。審計部片面以市場因素觀點及台北兩廳院已相當成熟的經營模式，忽略城鄉差距及考量時間和人口的培養，來評估台中國家歌劇院發展，實在不公平，恐無助於台北以外表演藝術的落地生根。
何欣純、黃國書和張廖萬堅指出，文化部可以多加扶植在地表演藝術團體，讓文化的種子能在台中市扎根發展，也相信文化部絕對有能力讓台中歌劇院發光發熱，成為世界級的藝文展演中心，促進劇場、表演團隊與觀眾更臻成熟。
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