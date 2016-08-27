林全上任百日 游錫堃：他一定可以做出成績
2016-08-27 23:35
〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府就職滿百日，各家媒體陸續公布民調結果，顯示行政院長林全陷入民調數字「死亡交叉」的施政危機；前行政院長游錫堃近日接受媒體專訪，表示林全的人格無需懷疑，「他一定可以做出成績」，游錫堃並呼籲林全「單單除弊是不夠的」，要在興利上讓人民有很強烈的感受。
《新頭殼》報導，林全上任滿百日，面對目前的民調困境，游錫堃受訪時指出，林全的人格無需懷疑，「他一定可以做出成績」；游錫堃表示，很多政績現在暫時無法看得出來，但一些意外事故，包括雄三飛彈誤射、華航罷工、桃機淹水等，這些突發事件無法預料，卻多少都會影響民調。
游錫堃指出，林全在黨產、年金等議題的改革上「太強了」，這些改革都非常有必要，但多少掩蓋了林全「興利」的政績；游錫堃並呼籲林全，「單單除弊是不夠的」，因為只有除弊，如果沒有興利，國家還是不會進步，「興利比除弊重要」。游錫堃並希望林全未來能聚焦在發展經濟的相關措施上，「只要經濟拚起來，年金改革成功，政績就很豐富了」。
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