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黃金是黨產？對台有貢獻？ 文史工作者：有貢獻的是美援

2016-08-27  19:26

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席洪秀柱日前表示國民黨當年從中國帶到台灣的黃金與故宮寶物都是黨產，對台灣經濟有貢獻。文史工作者李春景舉學者研究指，當年黃金來台發行新台幣，造成4萬舊台幣換1元新台幣的嚴重通膨，人民財產大縮水；百萬軍民來台，物價又高漲，直到民國40年美援挹注，台灣物價漸趨穩定，顯示國民黨帶來的黃金對台灣經濟並無助益。

李春景表示，有學者研究，從民國37年11月到38年10月，國庫黃金分批運到台灣，約有300萬兩重；也有研究指國民黨政府在台以200萬兩黃金與白銀作準備金，在38年6月發行新台幣。

這位台南文史工作者說，38年6月台灣發行新台幣，進行幣制改革，4萬元舊台幣換1元新台幣，同年底，國民黨政府從中國大陸敗退到台灣，約有100萬軍民撤退到台灣來，因大量人口湧入，物資需求大增，物價也跟著大漲，許多台灣人財產幾乎歸零，一生心血瞬間化為烏有，陷入嚴重通貨膨脹惡夢。

一位歷史學教授趙慶河說，曾聽其母提起，在37、8年間物價飛漲，一日數變，當時一碗麵賣12萬元，吃麵都要先付錢，不然等吃完麵，已漲到20萬元了！

李春景認為，韓戰爆發時的民國40年，美國為保住台灣面對中國與北韓的良好戰略位置，提供較多金援給台灣，自此美援台灣多年，事實上是那時候的美援，台灣通膨才獲得舒緩，物價漸趨於穩定，這麼說來，美援對台灣經濟發展才有實質貢獻。

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  • 台南文史工作者李春景指，當年國民黨政府在台發行新台幣，最小面額有一分的（右側右幣）；過去舊台幣最大面額為一萬元（左幣）。（記者王俊忠攝）

    台南文史工作者李春景指，當年國民黨政府在台發行新台幣，最小面額有一分的（右側右幣）；過去舊台幣最大面額為一萬元（左幣）。（記者王俊忠攝）

  • 台南文史工作者李春景指，當年國民黨政府在台發行新台幣，最小面額有一分的（右側右幣）；過去舊台幣最大面額為一萬元（左幣）（記者王俊忠攝）

    台南文史工作者李春景指，當年國民黨政府在台發行新台幣，最小面額有一分的（右側右幣）；過去舊台幣最大面額為一萬元（左幣）（記者王俊忠攝）

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