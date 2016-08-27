| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
番花路平交道機車與火車碰撞 女騎士送醫
 首頁 > 政治

推展議會外交 中市民進黨團推崇日本建設

2016-08-27  19:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會民進黨團推展議會外交，由總召吳敏濟議員率團前往日本鹿兒島縣、宮崎縣參訪，隨行議員對於日方致力保護文化資產、傾力發展綠能、便捷觀光周遊巴士，以及提供圖文並茂的旅遊指南手冊爭取遊客，留下深刻印象。

王立任議員說，日本是最早關注文化資產保護的國家之一，對文化資產的保存和推廣相當投入，此次考察參訪了江戶時代島津家族的仙嚴園、飫肥城以及南九州最大的霧島神宮，日本人對於文化財修復認真和嚴謹的態度令人動容，而仙嚴園亦是大河劇「篤姬」的拍片地點，其對於文化財的推廣同時結合觀光與文創產業，十分值得我們借鏡。

江肇國議員則說，他初至宮崎縣，就對宮崎縣廳正門口的兩座太陽能板印象深刻。考察過程中，他發現即便是偏鄉地區，家家戶戶也都裝有太陽能板，甚至小型風力發電機。他指出，宮崎縣和台灣的氣候類似，日照充足、雨水較少，當地政府大力發展綠能政策，並落實到偏遠鄉村的每一家戶，在台灣能源轉型的時刻，值得我們學習。

鄭功進議員表示，他印象最深刻是日南觀光周遊巴士的設計，日南號觀光巴士主要運行南鄉地區，與「海幸山幸」特快列車互相連通。若台中市區也能發展常態性觀光周遊巴士，從高架後的台中新火車站，環遊中、西、東、南各著名景點，並進一步設計專屬形象吉祥物，推廣在地特色促進發展。

邱素貞議員則對宮崎縣、日南市行銷觀光爭取遊客，印製旅遊指南手冊印象深刻。她說，宮崎旅遊指南、日南導遊手冊不但圖文並茂，同時中文、英文、日文並列，方便閱讀，交通路線、住宿設施、常用電話一應俱全，景點、美食介紹詳盡，外地遊客按圖索驥，相當方便，值得台中市參考。

廣告
  • 宮崎縣廳正門口裝設兩組太陽能板及小型風力發電，讓遊客印象深刻。（記者黃鐘山攝）

    宮崎縣廳正門口裝設兩組太陽能板及小型風力發電，讓遊客印象深刻。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 參訪 宮崎縣 文化資產 日本 議會 議會外交 鹿兒島 鹿兒島縣
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：推展議會外交 中市民進黨團推崇日本建設


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.